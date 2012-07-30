«Укрзалізниця» розпочала експеримент із контролю руху потягів у режимі реального часу

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в липні 2012 року розпочала експеримент із контролю руху і визначення місцезнаходження пасажирських потягів за допомогою централізованої системи контролю руху вантажних потягів АСКВПУЗ-Е.

Як повідомив УНІАН начальник Головного інформаційно-обчислювального центру «Укрзалізниці» (ГІОЦ) Володимир Мурзін, у липні Південна залізниця розпочала експеримент із визначення за допомогою системи АСКВПУЗ-Е місцезнаходження потяга Київ-Харків в оперативному режимі.

За словами В.Мурзіна, система АСКВПУЗ-Е дозволить контролювати проходження пасажирських потягів по ділянках і станціях у режимі реального часу, а також контролювати рух потягів категорії «Інтерсіті+» з точністю руху до 30 секунд.

Після підключення до системи пасажирських потягів далекого проходження до системи буде також підключено приміські потяги.

«Система контролюватиме всі вантажні і пасажирські потяги, локомотиви та іншу залізничну техніку, яка виходить на магістральні шляхи. Невдовзі під єдиний контроль буде взято також усі приміські потяги. Процес перевезення контролюватиметься у режимі реального часу. Своєчасно із будь-якого рівня входу можна буде одержати інформацію про стан пасажирського потяга чи вантажу», - сказав В.Мурзін.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» у липні 2012 року підключила у промислову експлуатацію на території всієї України єдину автоматизовану систему контролю вантажних перевезень (АСКВПУЗ-Е), яка об'єднала електронні бази даних усіх шести залізниць України.

Довідка УНІАН. Залізниці України в січні-червні 2012 року перевезли 224,74 тонн вантажів - на 1% більше, ніж у січні-червні 2011 року. Перевезення пасажирів залізничним транспортом за 6 місяців 2012 року зросли на 0,7% – до 214 млн. пасажирів, зокрема перевезення міською електричкою зросли у 15,3 раза.