ПЗ недоотримала майже 46% компенсації за перевезення пільговиків

Придніпровська залізниця (ПЗ) за 6 місяців 2012 року отримала з місцевих бюджетів 14,3 млн грн компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій, що складає 56,4% від суми, нарахованої за фактичне перевезення пільговиків приміськими електропоїздами.

Як зазначають у повідомленні ПЗ, в той же час за 6 місяців залізниця отримала компенсації за перевезення пільговиків у приміському сполученні на 2,6 млн грн більше, ніж роком раніше.

За даними ПЗ, найгірше розраховуються із залізницею за перевезення пільговиків у АР Крим, де перераховано всього 39,7% від суми необхідної компенсації.

Найкраща ситуація з розрахунками в Запорізькій дирекції залізничних перевезень, де за перевезення пільговиків компенсовано 73,9% витрат ПЗ.

Нагадаємо, всього за 6 місяців 2012 року Придніпровська залізниця в приміському сполученні перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 25,331 млн грн.

У першому півріччі 2012 року Придніпровська залізниця в приміському сполученні перевезла 3,807 млн пасажирів пільгових категорій.

Довідка УНІАН. На залізницях України в повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% всіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватись залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом прийнято рішення про введення пільг.

Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень у 2011 році, за оперативними даними, склали 3,1 млрд грн, що на 10,9% більше в порівнянні з 2010 роком.