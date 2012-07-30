«Укрзалізниця» зафіксувала 25 закинутих вантажних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») станом на ранок 30 липня 2012 року зафіксувала 25 вантажних поїздів, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачам.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) було виявлено 14 закинутих поїздів або більше 850 порожніх напіввагонів, які прямували в Брянськ і не були прийняті по стику Зернове російськими залізничниками. Рухомий склад залишений на станціях Ніжин, Козятин-1, Шепетівка, Разіне, Бердичів, Вінниця, Бахмач-Київський, Конотоп та інших.

На Придніпровській залізниці (ПЗ) вантажовласники не прийняли і кинули на підходах до станції Кривий Ріг через її перевантаження 4 потяги (3 порожніх, 1 з вапняком).

На Донецькій залізниці (ДЗ) на підходах до станції Комунарськ не пересуваються 5 вантажних поїздів, у тому числі 265 вагонів з вугіллям і 48 порожніх вагонів

На Одеській залізниці (ОЗ) кинуто 2 склади з порожніми піввагонами під навантаження.

В «Укрзалізниці» відзначають, що затримки вагонів замовників перевезень мають систематичний і прогресуючий характер. Зокрема, не виконують норми і значно перевищують час користування вагонами під вантажними операціями на під'їзних шляхах ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВАТ «Алчевський коксохімічний завод», а також на території країн СНД.

«Укрзалізниця» наполягає на дотриманні норм єдиного технологічного процесу (ЄТП) і вимагає від вантажовідправників і вантажовласників своєчасного повернення рухомого складу», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, залізниці України, через простій і затримки піввагонів на під'їзних коліях промислових підприємств за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали таким чином більше 96 млн грн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" складає 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.