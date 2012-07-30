«Укрзалізниця» встановила 143 трекери систем супутників навігації

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») станом на 30 липня встановила на локомотивах 143 трекери систем супутникової навігації (СНН), що дозволяють відслідковувати рух рухомого складу на електронній схемі.

Про це УНІАН повідомив начальник ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ) Володимир Мурзін.

Він зазначив, що всього на локомотивах буде встановлено близько 2тис. СНН.

Крім того, в липні 2012 року в ГІОЦ «Укрзалізниці» був встановлений телематичний сервер обробки інформації систем супутникової навігації (ССН), який отримує інформацію від встановленого на локомотивах обладнання ССН.

В.Мурзін також повідомив, що під нові навігаційні системи проводиться модернізація 21 локомотивного депо.

В.Мурзін нагадав, що ССН дозволить отримувати в режимі реального часу інформацію про місцезнаходження рухомого складу, в тому числі - пасажирських і приміських поїздів, та надавати таку інформацію пасажирам. Зокрема, в порядку експерименту до системи підключено поїзд Київ-Харків.

«З часом планується оперативне інформування пасажирів та зустрічаючих про місцезнаходження поїзда і його дотримання графіка. Подібні експерименти з потягом Київ-Харків вже проводилися на Південній залізниці. Ми розуміємо, що це цікавить громадськість, тому якщо ми досягнемо необхідної повноти і якості даних щодо пасажирських, а з часом і приміських поїздів - обов'язково надаватимемо цю інформацію громадянам», - сказав В.Мурзін.

Нагадаємо, всього залізничники планують встановити на локомотивах близько 2 тис. СНН.