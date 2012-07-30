«АероСвіт» і МАУ будуть перевозити пошту

Українське держпідприємство поштового зв'язку «Укрпошта» в найближчий день підпише договори на перевезення пошти у внутрішньому сполученні з авіакомпаніями «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) до кінця 2012 року.

Як повідомили УНІАН в «Укрпошті», закупівля послуг з перевезення пошти авіатранспортом проводиться на основі щорічного проведення конкурсних торгів і визначення переможця, з яким надалі укладається договір.

Авіатранспортом територією України здійснюється доставка внутрішніх пріоритетних поштових відправлень, відправлень «Кур'єрська доставка» і поштових відправлень, що входять до міжнародних.

У сфері міжнародних поштових відправлень УДППЗ «Укрпошта» співпрацює з авіакомпаніями «АероСвіт», МАУ, KLM CARGO, «Айр Балтік А/S», ТОВ «Українські середземноморські авіалінії» та українським представництвом Республіканського унітарного підприємства «Національна авіакомпанія «Белавіа».

Крім того, в «Укрпошті» повідомили, що упродовж 2010-2012 років держпідприємство розширило мережу магістральних поштових автомаршрутів, які дають змогу скоротити терміни доставки авіапошти, пріоритетної пошти і відправлень «Кур'єрська доставка».