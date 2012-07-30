МЗС: Усі пасажири і водій автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, - українці

В МЗС України підтверджують, що всі пасажири і водій мікроавтобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, є громадянами України.

Про це УНІАН сказав речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«Всі люди, які були в мікроавтобусі, в тому числі водій - громадяни України, мешканці Тернопільської області, одна жінка - з Рівного», - зауважив він.

За словами О.Дикусарова, українці перебували на території Польщі з метою працевлаштування, всі вони працювали легально і були застраховані.

Він нагадав, що 30 липня близько 6.00 за варшавським часом на території Лодзького воєводства сталося ДТП. З 10 осіб, які їхали в мікроавтобусі, 9 осіб загинуло, одна травмована. Речник уточнив, що громадянка України з тілесними ушкодженнями середньої важкості знаходиться в лікарні. Її стан медики оцінюють як стабільний.

Створено антикризовий штаб під керівництвом Лодзького воєводства. Поліцією проводиться слідство, ведеться судово-медична експертиза.

За дорученням Президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра України Миколи Азарова питання допомоги українським громадянам та питання репатріації тіл загиблих взяв на особистий контроль міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

За дорученням МЗС, на місці перебуває керівник Консульського відділу Посольства України в Польщі, який підтримує контакт з польськими правоохоронними органами та лікарнею, де знаходиться потерпіла українка. Вирішується питання репатріації тіл загиблих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 6.00 в центральній Польщі, біля міста Лодзь, приміський потяг врізався в мікроавтобус на нерегульованому залізничному переїзді. Внаслідок аварії загинули вісім осіб і двоє отримали травми. Пізніше у лікарні померла одна з госпіталізованих жінок.