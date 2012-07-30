ПЗ за 2 місяці перевезла на поїздах Skoda більше 35 тис. пасажирів

Південна залізниця (ПЗ) за 2 місяці курсування з 28 травня по 28 липня 2012 року перевезла на швидкісних поїздах Skoda 35,264 тис. пасажирів.

Як зазначають у повідомленні Південної залізниці, найбільшу кількість пасажирів за два місяці перевіз поїзд сполученням Дніпропетровськ-Донецьк - 13,629 тис. пасажирів та 12,328 тис. пасажирів було перевезено з Донецька до Дніпропетровська.

З Дніпропетровська до Харкова вирушили 4,677 тис. пасажирів, назад - 4,630 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Чеський двоповерховий міжрегіональний поїзд подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках з постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатний розвивати швидкість до 160 км/год.

Нові поїзди Skoda категорії Інтерсіті складаються з шести вагонів, у кожному з яких 126 місць. Загальна кількість - 636 місць. Передбачені місця першого (другий поверх) та другого класу.

Потяги курсують між містами Дніпропетровськ, Харків і Донецьк.

Потяги Skoda придбані за укладеним у січні 2011 року договором між ПЗ і компанією Skoda Vagonka на постачання двох міжрегіональних двоповерхових електропоїздів з шести вагонів кожен на суму 39,9 млн євро.