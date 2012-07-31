З початку року на ПЗЗ травмовано 80 осіб, із них 55 - смертельно

З початку цього року на Південно-Західній залізниці травмовано 80 громадян, 55 із яких отримали смертельні ушкодження.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на дані Відокремленого підрозділу Козятинської дирекції залізничних перевезень Південно-Західній залізниці, порівняно з минулорічними показниками, кількість постраждалих збільшилася на одну людину. Загалом на залізницях в Україні за 6 місяців цього року травмовано 47 осіб, 32 з яких – смертельно; на перегонах із 33 травмованих 23 людини загинуло.

Тільки у межах станцій Козятинської дирекції залізничних перевезень, що проходить через сім областей - Київську, Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку, Рівненську, Черкаську і Тернопільську - з 9-ти травмованих загинуло восьмеро, серед них- молоді люди 1986 і 1992 років народження.

"Ситуація з невиробничим травматизмом на залізничному транспорті залишається тривожною", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами службових розслідувань, переважна більшість нещасних випадків трапляється внаслідок халатного ставлення людей до власного життя.