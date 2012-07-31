Пасажирка легковика опинилася в лікарні через грубе порушення водієм ПДР

29 липня 2012 року о 11.20 біля станції Сокаль сталося ДТП за участю легкового автомобіля, водій якого проігнорував заборонні сигнали світлофора і виїхав на переїзд, де його автомобіль збив поїзд № 6055 сполученням Ковель-Львів.

Як повідомляє прес-служба Львівської залізниці (ЛЗ), в результаті ДТП пасажирка легковика потрапила в Сокальський міську лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоєм шийного хребця.

Водій знаходиться в шоковому стані.

Локомотивна бригада та пасажири поїзда ушкоджень не отримали.

У той же час, Львівська залізниця наголошує, що через ДТП два потяги затрималися в дорозі в середньому на годину.