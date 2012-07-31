Львівська залізниця планує залучити кредит на 7 млн дол.

Львівська залізниця (ПЗ) має намір залучити короткостроковий кредит, терміном на 1 рік, на суму 7 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті держзакупівель.

Розкриття тендерних пропозицій заплановано на 30 серпня 2012 року.

Нагадаємо, державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» обрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 75 млн доларів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% в порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн пасажирів. Перевезення вантажів в 2011 році зросли на 12,3% в порівнянні з 2010 роком - до 23,07 млн тонн.