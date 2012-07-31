Психологи Придніпровської залізниці розробили програму підготовки менеджерів нового типу

Психологи Придніпровської залізниці розробили програму підготовки з молодих фахівців керівників нового типу.

Як повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, зараз психологи завершили перший діагностичний етап програми, яка охопила 246 випускників Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 2010-го і 2011-го років випуску.

Під час діагностичного етапу психологи з допомогою тестів виявляли у молодих фахівців такі риси, як відповідальність за результат і взяті зобов'язання, лідерська поведінка, здатність до самостійних дій і рішень, організаторські здібності, комунікативні навички, орієнтація на командну роботу і саморозвиток, цілеспрямованість, націленість на досягнення результатів.

Другий етап програми передбачає тренінгову роботу з молодими спеціалістами з розвитку таких здібностей.

Тренінги вже пройшли в Дніпропетровській області, незабаром пройдуть у Запорізькій області та Криму.

За словами начальника Придніпровської залізниці Олександра Момота, програма підготовки менеджерів нового типу сприятиме збільшенню продуктивності праці залізничників, а також поліпшить об'ємні та фінансово-економічні показники роботи залізниці.