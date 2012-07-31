Залізниці за I півріччя безкоштовно перевезли 118 тис. дітей

14:04, 31 липня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Залізниці України в рамках благодійної акції з безкоштовного перевезення пільгових груп населення за січень-червень 2012 безкоштовно перевезли більше 118 тис. дітей.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, залізниці безкоштовно перевезли 66,5 тис. дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, а також 50,2 тис. дітей-інвалідів всіх категорій .

Крім того, залізниці безкоштовно перевезли 767 дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків і 448 дітей загиблих шахтарів та залізничників.

Довідка УНІАН. Акція «Укрзалізниці» з безкоштовного перевезення дітей діє з 2000 року. Цією послугою можуть скористатися діти до 16 років, які належать до категорій дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів всіх категорій, дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей загиблих шахтарів та залізничників.

Благодійна акція розповсюджується на плацкартні вагони поїздів внутрішнього сполучення.

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