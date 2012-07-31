Пасажири пошкодженого «Українського експресу» Донецьк-Київ одержать грошову компенсацію

Пасажири швидкісного міжрегіонального потяга «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem, що зламався 31 липня на маршруті Донецьк-Київ, одержать компенсацію різниці вартості проїзду.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), пасажирів «Українського експресу» було пересаджено у вагони з сидячими місцями потяга №180 виробництва Крюківського вагонзаводу, що слідував за маршрутом Київ-Полтава.

Пасажирам, які звернуться в каси на вокзалі Києва, буде виплачено компенсацію різниці вартості проїзду потягом №180.

Прибуття потяга до Києва очікується о 16.10, тоді як згідно з розкладом «Український експрес» повинен був прибути до Києва о 13.10.

Нагадаємо, швидкісний міжрегіональний потяг №152 класу «Інтерсіті+» «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem, що слідував за маршрутом Донецьк-Київ, зупинився недалеко від Полтави близько 11.00.

Пасажирів потяга було пересаджено у потяг №180, який відновив рух близько 12.00.

Довідка УНІАН. Потяг категорії «Інтерсіті+» (ІС+) – денний швидкісний потяг, що курсує у прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км на годину і більше при допустимій швидкості до 200 км на годину. У складі потяга вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ належать електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem.

Потяги Skoda належать до класу «Інтерсіті».