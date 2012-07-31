«Укрзалізниця» на 31 липня зафіксувала 12 покинутих вантажних потягів

16:58, 31 липня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») станом на ранок 31 липня зафіксувала 12 вантажних потягів, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» не прийняло до вивантаження 5 потягів, Алчевський коксохімічний завод затримав на станції Комунарськ 6 потягів.

Найдовше під вивантаженням на підприємствах простоюють вагони з вугіллям, коксом, металобрухтом і флюсами.

В очікуванні вивантаження вагони простоюють під митними операціями, в очікуванні результатів проб аналізу якості вугілля і коксу, через недостатню місткість складських площ через незадовільний стан шляхових господарств підприємств.

Зокрема, при нормативі використання вагона 71 годину ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» затримує пересувний склад у середньому до 101,97 години, ПАТ «Алчевський меткомбінат» при нормі 24 години тримає вагон до 61 години, ПАТ «Авдїївський коксохімзавод» затримує вантажний пересувний склад на 21 годину, ЗАТ «Донецькстальметзавод» - на 22,38 години, АТ «Меткомбінат ім. Ілліча» - на 29 годин.

«Тільки через ці п'ять підприємств втрати вантажних ресурсів за 6 місяців 2012 року склали близько 30 тисяч одиниць вантажного рухомого складу. Залізничники занепокоєні такою тенденцією, особливо враховуючи постійні претензії до «Укрзалізниці» щодо невчасної і не в повному обсязі подачі вантажних вагонів», - йдеться в повідомленні відомства.

Крім того, в «Укрзалізниці» зазначають, що плата за використання вагона, що знаходиться під операціями вантаження і вивантаження, в десятки разів менша, ніж доходність вантажного вагона при перевезенні вантажів. В результаті «Укрзалізниця» через низькі ставки за використання вагона не має фінансових важелів дії на ситуацію.

Нагадаємо, на 30 липня 2012 року «Укрзалізниця» зафіксувала 25 вантажних потягів, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

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