КМДА обіцяє капітальну реконструкцію автопроїздів мосту Метро

Міст Метро через Русанівську протоку Дніпра чекає капітальна реконструкція автопроїздів – це передбачено відповідним розпорядженням КМДА.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі Київської міської державної адміністрації, згідно з документом, замовником робіт має виступити комунальна корпорація «Київавтодор». Їй доручено до кінця року розробити проектно-кошторисну документацію та визначити виконавця робіт з тим, аби уже наступного року безпосередньо розпочати саму реконструкцію.

Розпорядженням також передбачене часткове обмеження руху автотранспорту на час реконструкції мосту. Будівельна техніка працюватиме цілодобово та займатиме половину проїзної частини, друга половина дорожнього полотна залишиться відкритою для проїзду.

Фінансуватиме роботи Головне управління транспорту та зв’язку КМДА, як головний розпорядник коштів міського бюджету. Вартість робіт стане відомою після розробки та експертизи проектно-кошторисної документації. Необхідну суму планують закласти у видатки бюджету – 2013. Ймовірно, роботи розпочнуться вже навесні наступного року.