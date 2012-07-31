Обсяг інвестицій «Укртелекому» в 1-му півріччі становив 617 млн грн

Обсяг капіталовкладень, освоєних «Укртелекомом» у 1-му півріччі 2012 року, становив майже 617 млн грн. Про це повідомляється у звіті компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

При цьому обсяг капіталовкладень за рахунок власних коштів становив понад 537 млн. грн, за рахунок товарного кредиту і фінансового лізингу – більш ніж 79 млн. грн.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн. абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (більш як 1,4 млн. абонентів). Головним акціонером компанії є ТОВ «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%.

Дохід компанії (з ПДВ) у 2011 роки становив 8039,6 млн. грн.

«Укртелеком» за підсумками січня-червня 2012 року одержав чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 124,5 млн. грн.