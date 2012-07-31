До кінця серпня завершать роботи з будівництва Центру обслуговування швидкісних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір до кінця серпня завершити основні роботи з будівництва Центру з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів на базі депо станції Дарниця в Києві.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», на станції Дарниця з початку курсування міжрегіональних електропоїздів почав роботу сучасний автоматичний вагономийний комплекс, в якому миття вагонів здійснюється в той час, коли електропоїзд на малій швидкості проїжджає через мийну установку.

Нині завершуються роботи із будівництва ремонтно-екіпірувального цеху, де обслуговування електропоїздів здійснюватиметься одночасно на трьох рівнях.

На першому рівні оглядатимуть ходові частини поїзда, на другому рівні здійснюватиметься огляд підвагонного обладнання, прибирання салонів поїзда за допомогою пилососів і дезинфекція санвузлів.

На третьому рівні оглядатиметься дахове обладнання - струмоприймачі, головні вимикачі, розрядники, ізолятори, фільтри системи кондиціонування.

До кінця 2012 року ремонтно-екіпірувальний цех буде оснащено обладнанням для демонтажу колісних пар і візків. Ці роботи завершать перший етап створення Центру.

На другому етапі буде збудовано цех із виконання капітального ремонту й відділення з ремонту основного обладнання. Зокрема, під час капітального ремонту з електропоїзда основне обладнання (візки, колісні пари, тягові електродвигуни, трансформатори, компресори) зніматиметься й переміщатиметься в ремонтні відділення, де здійснюватиметься його діагностика, ремонт, налаштування й випробування.

За словами генерального директора «Укрзалізниці» Володимира Козака, на базі Центру технічного обслуговування міжрегіональних електропоїздів у Дарниці вперше в Україні здійснюватиметься одночасно технічне обслуговування різних частин поїзда.

Крім того, в цеху не використовуватимуться маневрові локомотиви - електропоїзд рухатиметься самостійно по спеціально змонтованих контактних рейках, через які здійснюватиметься живлення електропоїзда високою напругою.