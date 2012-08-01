Південна залізниця у 1-му півріччі збільшила середньодобове навантаження на 12%

Південна залізниця в січні-червні 2012 року у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшила середньодобове навантаження на 12% (на 8,6 тис. тонн) - до 84 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, у 1-му півріччі п.р. в середньому за добу навантажувалося 1 333 вагони, що на 10,6% (на 128 вагонів) більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Загалом за 6 місяців п.р. було навантажено 15,3 млн. тонн – на 1,64 млн. тонн більше торішнього рівня.

За звітний період середньодобове вивантаження на ПЗ збільшилося на 14% - до 796 вагонів.