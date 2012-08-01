Придніпровська залізниця за 7 місяців збільшила перевезення зерна на 44%

Придніпровська залізниця (ПрЗ) за 7 місяців 2012 року збільшила перевезення зерна на 44% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 870,3 тис. тонн.

Як повідомляє прес-служба ПрЗ, зокрема, на експорт у січні-липні п.р. було перевезено 791,2 тис. тонн зерна - на 76,4% більше, ніж за 7 місяців 2011 року.

Довідка УНІАН. Зерно на експорт переважно проходить через порти і припортові станції Одеської і Придніпровської залізниці - Мекензієві Гори (313,1 тис. тонн), Одеса-Порт (177,9 тис. тонн), Миколаїв-Вантажний (95,7 тис. тонн), Чорномор ТИС (67,7 тис. тонн) та інші.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш ніж 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3 200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПрЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн. тонн.