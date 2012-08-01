Південна залізниця збільшила виручку від вантажних і пасажирських перевезень на 35%

Південна залізниця в січні-червні 2012 року у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшила виручку від вантажних перевезень, пасажирських перевезень і підсобно-допоміжної діяльності на 35,3% (на 690,1 млн. грн) – до 2,65 млрд грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі ПЗ.

Також повідомляється, що ПЗ у січні-червні 2012 року мобілізувала до державного бюджету України 186,9 млн. грн, зокрема податку на додану вартість - 7,4 млн. грн, податку на прибуток - 166,9 млн. грн.