Південна залізниця у 1-му півріччі відремонтувала 1331 вантажний вагон

Південна залізниця в січні-червні 2012 року плановими видами ремонту відремонтувала 1331 вантажний вагон.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ПЗ.

Зокрема, 1236 вагонів відремонтовано деповським ремонтом і 95 вагонів капітальним ремонтом. Витрати на проведення робіт становили майже 36,1 млн. грн.

Вантажні вагонні депо ПЗ у 1-му півріччі також відремонтували 464 одиниці колійної залізничної техніки. Витрати на проведення робіт становили майже 6,1 млн. грн. Зокрема. деповським ремонтом відремонтовано 391 одиницю техніки (витрати – 4,9 млн. грн). Капітальним ремонтом відремонтовано 73 одиниці залізничної техніки (витрати – 1,2 млн. грн).

У структурних підрозділах служби приміських пасажирських перевезень ПЗ згідно з планом ремонту основних фондів відремонтовано 810 електросекцій і 38,5 дизель-поїздів. Витрати на проведення робіт становили 19,7 млн. грн.

Також у першому півріччі ЗАТ «Київський електровагоноремонтний завод» виконав капітальний ремонт 5 електросекцій (витрати – 15,9 млн. грн).