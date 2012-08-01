Південна залізниця відремонтувала 223 пасажирські вагони на 27,2 млн. грн

Південна залізниця в січні-червні 2012 року в умовах пасажирських вагонних депо відремонтувала 223 вагони, витративши на проведення робіт 27,2 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі ПЗ.

Зокрема, деповським ремонтом відремонтовано 135 вагону (витрати – майже 10,2 млн. грн), капітальним ремонтом першого обсягу – 82 вагони (витрати – 12,3 млн. грн), капітальним ремонтом другого порядку – 6 вагонів (витрати – 4,7 млн. грн).

Крім того, Дніпропетровським ТРЗ, Запорізьким ЕРЗ і локомотивними депо виконано ремонт 753 одиниць локомотивів і рухомого складу (витрати – 101,6 млн. грн).

У колійному господарстві виконано роботи з ремонту основних засобів на суму 80,6 млн. грн і модернізації основних засобів на суму майже 1,2 млрд грн. Зокрема, капітальний ремонт 14 км шляхів (витрати – 12,9 млн. грн), модернізація 8 км колії (витрати – 54,1 млн. грн), середній ремонт 31,57 км шляхів (витрати – 5,2 млн. грн), комплексно-оздоровчий ремонт 42 км колійного господарства (витрати – 1,1 млн. грн), заміна стрілкових переводів 17 старорічними комплектами (витрати – 3,1 млн. грн) і 39 новими комплектами (витрати – 35,6 млн. грн).

У 1-му півріччі ПЗ також виконала такі роботи: електрифікувала ділянку Полтава-Красноград-Лозова; реконструювала ремонтно-екіпірувальне депо Харківської вагонної ділянки для технічного обслуговування міжрегіональних потягів; упровадила програмно-апаратні комплекси з персональними комп'ютерами на станціях Лазорки, Вили, Лубни, Солоницька, Тарнавщина, Кибинці, Миргород; перейшла на єдину автоматизовану систему введення і видачі попереджень на потяги рівня «Укрзалізниці» (АС ВВП-Е); впровадила страхувальний прилад для виконання робіт на даху вагонів у приміщенні капітально-відновного ремонту пасажирських вагонів ВЧД Гребінка; виготовила універсальний пристрій для контролю електричних ланцюгів електровозів у ТЧ Основа; впровадила АРМ ТЧТех у локомотивних депо дороги Основа, Лозова, Харків-Сорт, Полтава, Кременчук, Смородино; впровадила електродомкрати вантажопідйомністю 160 тонн для ВЧД Харків-Сорт і Основа та ін.