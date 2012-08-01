Запровадження фотофіксації порушень на дорогах знизить аварійність - ДАІ

Запровадження автоматичної фотофіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР) знизить аварійність на дорогах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції тимчасово виконуючий обов'язки начальника Департаменту ДАІ МВС України Володимир Рєзников.

"Якщо ми впровадимо в Україні фотофіксацію (порушень ПДР - УНІАН), нам вдасться зменшити кількість потерпілих в автоподіях. Країни ЄС, Росія, Білорусь такі системи (фотофіксації) мають. Сьогодні лише Україна не має фотофіксації, решта працюють в цьому напрямі, що сприяє зменшенню аварійності", - наголосив В.Рєзников.

Він також повідомив, що при використанні системи "Візир", в 2009-2010 рр. було зафіксовано зменшення аварійності на дорогах, проте потім Конституційний Суд визнав незаконним накладення штрафів на підставі даних цієї системи.

Як пояснив В.Рєзников, відповідна стаття була поміщена до Загальної частини Кодексу про адмінправопорушення, тоді як способи покарання (штрафи) визначає Особлива частина кодексу. У зв'язку з цим Конституційний Суд доручив Верховній Раді привести законодавство у відповідність до правового поля. З цією метою в парламенті зареєстровано законопроект №5220, який регламентує використання даних системи фотофіксації порушень ПДР для накладення штрафу на власника автомобіля. При цьому, зазначив В.Рєзников, законопроектом пропонується стягувати штрафи в мінімальних розмірах.

"За своїми технічними характеристиками виконувати функцію фотофіксації можуть прилади, що використовуються в Росії або Білорусі - "Арена" чи "Крис". В Україні вартість одного такого комплексу - близько 200 тис. грн", - сказав він.

В даний час в Управлінні ДАІ Києва є два таких комплекси, і після висновку щодо захищеності інформації з такого комплексу вони використовуватимуться співробітниками ДАІ, але не в автоматичному режимі.