Південна залізниця зменшила перевезення пасажирів у приміському сполученні на 0,4%

Послугами Південної залізниці у приміському сполученні в січні-червні 2012 року скористалися 29,3 млн. пасажирів – на 0,35% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі ПЗ.

Із загальної кількості перевезених у приміському сполученні пасажирів 77% (близько 22,6 млн. чоловік) становлять пасажири пільгових категорій.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших доріг сучасної України.

Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3 000 км, розгорнена довжина головних шляхів перевищує 4 000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.