ПЗ у 1-му півріччі отримала 13% компенсації за перевезення студентів ВИШів і ПТУ

Південна залізниця в січні-червні 2012 року отримала від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 1,8 млн грн компенсації за перевезення студентів вищих навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів - 13% необхідної суми.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

За результатами звітності за 1 півріччя 2012 року в цілому залізницею перевезено 1,33 млн студентів. Необхідна сума компенсації за їх перевезення становить майже 14 млн грн.

У Південній залізниці зазначили, що за аналогічний період минулого року Міносвіти компенсувало також 13% необхідної суми за перевезення студентів. Так, за 6 місяців 2011 року було перевезено 1,5 млн студентів, компенсовано 1,96 млн грн при необхідній компенсації в 15,2 млн грн.