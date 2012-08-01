ПЗ у 1-му півріччі отримала 45% компенсації за безплатні приміські перевезення

Південна залізниця в січні-червні 2012 року отримала від місцевих органів самоврядування 12,76 млн грн компенсації за перевезення безплатних пасажирів у приміському сполученні - 45% необхідної суми.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

За 6 місяців ПЗ в приміському сполученні перевезла майже 5,77 млн безкоштовних пасажирів. За їх перевезення місцеві органи влади повинні були компенсувати 28,3 млн грн.

На сьогодні Південна залізниця уклала 47 договорів з адміністраціями різних рівнів на 2012 рік з відшкодування коштів за безкоштовні перевезення залізничним транспортом громадян, які мають право на пільги. У тому числі 21 договір на загальну суму майже 17,4 млн грн і 26 договорів без зазначення суми.Сума субвенції, передбаченої в місцевих бюджетах на 2012 рік для цих цілей, становить 25,9 млн грн. У той же час потреба ПЗ на компенсацію проїзду безплатних пасажирів складає 69,7 млн грн.

У Південній залізниці наголосили, що за чинної системи проведення розрахунків з обл- і райадміністраціями збитки за пільгові перевезення окремих категорій громадян у повному обсязі не компенсуються. Крім того, повністю відсутнє фінансування на перевезення дітей віком від 6 до 14 років, оскільки в державному бюджеті не передбачаються такі компенсації залізницям.