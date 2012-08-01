Начальник Ізмаїльського порту Фуртатов подав у відставку - джерело

Виконувач обов'язків начальника Ізмаїльського морського торгового порту Юрій Фуртатов, який рік займав цей пост, подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомили УНІАН в Ізмаїльському морському торговельному порту.

За словами джерела, відставку Ю.Фуртатова пов'язують з погіршенням виробничих показників роботи Ізмаїльського порту в поточному році.

На липневій зустрічі з місцевими портовиками голова профспілкового комітету ДП «ІзмМТП» Олександр Шубін констатував, що «колективний договір між адміністрацією і профкомітетом порту виконується, а наявні проблеми на підприємстві є наслідком безпрецедентного падіння вантажопотоків по всіх портах Дунаю».

За попередньою інформацією, Ю.Фуртатов очолить найближчим часом Севастопольську стивідорну компанію «Авліта», що входить до складу холдингу «Портінвест» (група СКМ).

Однак заступник керівника прес-служби ІзмМТП Олександр Димитров в бесіді з кореспондентом УНІАН не спростував і не підтвердив факту подачі заяви про відставку начальника порту, сказавши: «Прес-служба такої інформації поки не має».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Фуртатов до офіційного представлення 12 липня 2011 в якості в.о. начальника ІзмМТП працював головним інженером Южненського морського торгового порту, а 7 жовтня минулого року наказом голови Мінінфраструктури Україні призначений начальником цього держпідприємства.

За даними Міністерства інфраструктури, за п'ять місяці 2012 року Ізмаїльський МТП скоротив переробку вантажів на 46,4% - до 1,372 млн. тонн