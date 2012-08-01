Соцмережа «Однокласники» запустила «тривожну кнопку» для дітей

Соціальна мережа «Однокласники» запустила унікальну для соціальних мереж послугу – «тривожну кнопку» для дітей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Mail.Ru.

Кожен користувач «Однокласників» віком до 13 років при одержанні особистого повідомлення зможе поскаржитися в службу підтримки соціальної мережі, натиснувши спеціальну «тривожну кнопку». Ця кнопка розташовуватиметься в особистих повідомленнях у вигляді слова «поскаржитися». У разі її натиснення повідомлення, надіслане дитині, автоматично йтиме в службу підтримки. Якщо повідомлення мало шкідливий для дитини характер, то користувач, який відправив його, перевірятиметься на наявність подібних розсилок і блокуватиметься при необхідності.

Як відзначив віце-президент Mail.Ru Group, керівник бізнес-підрозділу «Соціальні мережі» Ілля Широков, «ми хочемо досягти того, щоб батьки і далі не турбувалися, що діти можуть наразитися в «Однокласниках» на якийсь шкідливий контент».

У прес-службі відзначають, що спеціально для захисту дітей в «Однокласниках» неможливо здійснити пошук профілів користувачів молодше 18 років, а також функціонує автоматичний «цензор», який забороняє пошук за кількома десятками тисяч слів. При цьому в штаті «Однокласників» є спеціальні модератори, які ведуть проактивну роботу з пошуку і видалення акаунтів, груп, повідомлень, фотографій образливого характеру. Пошук такого контенту здійснюється як в автоматичному режимі, так і вручну. Крім того, в «Однокласниках» ефективно працює унікальний інструмент – сервіс «Модератор Однокласників» (входить в ТОП найпопулярніших додатків, разом з іграми, подаруночками і листівками). Додатком сьогодні користується близько 13 мільйонів користувачів, щоб самостійно видаляти контент, який не відповідає правилам соціальної мережі.

Довідка УНІАН. Проект «Однокласники», проект Mail.Ru Group - найвідоміша російська соціальна мережа за даними ФОМ. За даними Liveinternet, денна аудиторія сайту становить більш як 30 млн. чоловік.

Mail.Ru Group - провідний гравець російськомовного сегменту мережі, входить в ТОП-5 найбільших у світі інтернет-компаній. Річна виручка компанії в 2011 році становила 515,4 млн. дол. Компанії належать дві з трьох найбільших російськомовних соціальних мереж - «Одноклассники» і «Мой Мир».