У Росії в ДТП постраждали 8 громадян України

Москва. У Псковській області (Росія) в результаті зіткнення мікроавтобуса з іномаркою постраждали 8 громадян України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МНС у Псковській області.

«1 серпня приблизно о 8 годині вечора в Опочецькому районі сталося ДТП: мікроавтобус «Мерседес Спринтер» зіткнувся з автомобілем «Міцубісі». У мікроавтобусі їхало 9 людей. Пасажири автобуса, громадяни України, прямували до м. Санкт-Петербург», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали 8 пасажирів мікроавтобуса. Водія «Міцубісі» від удару викинуло з автомобіля, він помер на місці. Автомобіль «Мітцубісі» загорівся.

Потерпілих доставлено до центральної районної лікарні міста Опочка, четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані, четверо дістали травми легкої і середньої тяжкості.

До місця ДТП прибув черговий караул пожежної частини №20 м. Опочка, пожежники надали першу долікарську допомогу п'ятьом постраждалим, ліквідували займання легкового автомобіля, передали потерпілих бригаді швидкої медичної допомоги, що під'їхала.