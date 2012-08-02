Аеропорти України у червні збільшили пасажиропотік на 25%

Аеропорти України у червні 2012 року збільшили пасажиропотік на 25% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 1,545 млн. пасажирів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури України, водночас за січень-травень 2012 року обсяг пасажирських перевезень через українські аеропорти збільшився на 15%.

«Можна зробити розрахунки, що збільшення перевезень пов'язане з додатковими перевезеннями вболівальників Євро-2012 в Україні. Тому орієнтування 200 тис. пасажирів - це футбольні вболівальники, які скористалися послугами авіаційного транспорту під час проведення чемпіонату Євро-2012 в Україні без урахування даних про пасажирські перевезення за 1 і 2 липня 2012 року», - повідомили в Мінінфраструктури.

Крім того, в міністерстві відзначають, що пасажиропотоки через 5 аеропортів міст, що приймали ігри чемпіонату, зросли, за попередніми даними, за червень 2012 року на 31,8% - до 1,257 млн. пасажирів. Зокрема, міжнародний аеропорт «Бориспіль» у червні 2012 року обслужив на 15,1% пасажирів більше, ніж у червні 2011 року, МА «Донецьк» - на 66,3% більше, МА «Львів» - у 3,2 разі, МА «Харків» - у 2,6 разі, МА «Київ» (Жуляни) - на 63,6%.

Довідка УНІАН. За даними Держстату України, у січні-червні 2012 року пасажирські перевезення авіатранспортом України зросли на 10,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 3,5 млн. пасажирів.