Консультантом будівництва метро на Троєщину буде російська компанія

Переможцем конкурсних торгів на залучення компанії-консультанта щодо реалізації проекту будівництва четвертої гілки Київського метрополітену в напрямку житлового масиву «Вигурівщина - Троєщина» стало ВАТ «Федеральний центр проектного фінансування».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Відкрите акціонерне товариство є дочірньою компанією «Внєшекономбанку Росії» та має великий досвід реалізації проектів», - відзначили в КМДА.

«Ми отримали ґрунтовні та виважені пропозиції від всіх учасників конкурсних торгів. Проте частина пропозицій була відхилена, оскільки не відповідала вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель». Ті ж конкурсні пропозиції, що відповідали вимогам закону, оцінювалися членами комітету з конкурсних торгів за наступними критеріями: ціна, наявність досвіду на ринку, рівень кваліфікації та внесення учасника до всеукраїнських та міжнародних рейтингів загальновідомих рейтингових агенцій. По кожному із критеріїв – ціна, досвід, кваліфікація – компанії-учасники отримали бальну оцінку. Найбільш економічно вигідною було визначено пропозицію «Федерального центру проектного фінансування», яка набрала 90 балів», – зазначив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

За його словами, «ми очікуємо, що переможець конкурсу надасть висновки та пропозиції фінансового, юридичного та технічного характеру про засади, умови та параметри здійснення будівництва четвертої гілки Київського метрополітену в напрямку житлового масиву «Вигурівщина – Троєщина».

Також, зазначив заступник голови КМДА, згідно з контрактом, консультант має розробити схему державно-приватного партнерства з наведенням аналітичних, статистичних, фінансових, техніко-економічних і соціально-економічних показників, наданням розрахунків витрат з визначенням термінів окупності та інших фінансових показників проекту.

«Оскільки така схема буде розроблена вперше в Україні, то наше завдання – створити таку систему, яка стане прикладом відносин між приватними інвесторами та державною, або муніципальною владою під час реалізації великих інфраструктурних проектів», – додав Р.Крамаренко.

Заявки на участь у конкурсі подали консорціуми компаній міжнародного рівня у галузі консалтингу, які мають досвід реалізації проектів у Франції, Бразилії, Російській Федерації. Так, було отримано 6 заявок.

«Будівництво четвертої гілки метро за рахунок приватного капіталу буде першим такого рівня прецедентом державного-приватного партнерства. Вперше в історії України інвестор на конкурентній основі інвестує у такий великий проект, коли сума фінансових вкладень становить 1,2 – 1,6 млрд дол. Україна, на жаль, по рейтингам привабливості ведення бізнесу займає сьогодні не найкращі позиції, тож ми боремося за кожну інвестовану ззовні копійку. Тим не менш, нам вдалося переконати великих світових інвесторів у тому, що щоденні транспортні потреби півмільйона киян – це правильна інвестиція. Нестабільне фінансування за рахунок місцевого та державного бюджету не дає можливості в максимально швидкі терміни побудувати нову гілку метро. А от приватні інвестиції дають таку можливість», – підкреслив Р.Крамаренко.