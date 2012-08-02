Обмеження руху на Поштовій площі буде мінімальними, запевняють у КМДА

Обмеження руху транспорту на Поштовій площі під час її реконструкції будуть мінімальними, запевняють у Київській міській державній адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, згідно з розпорядження, підписаним у зв’язку з початком будівництва розв’язки, на площі буде частково обмежено рух автотранспорту.

Так, з 27 серпня буде частково обмежено рух авто на Набережному шосе на ділянці від мосту Метро до Боричевого узвозу.

А вже за кілька днів планується звузити проїжджу частину в районі Річкового порту до 15 метрів. Таким чином, для руху транспорту залишать 4 смуги (по дві в обидва напрямки), шириною 3,75 м. кожна, зазначили в КМДА.

Головне управління транспорту та зв’язку, за потреби, передбачає внесення змін у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту в межах Поштової площі, додали в прес-службі.

А вже навесні наступного року, як очікується, на Поштовій площі запрацює нова сучасна розв’язка, покликана вирішити проблему постійних заторів у центрі міста, підкреслюється в повідомленні.