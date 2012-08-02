ЄС передбачив 22 млн євро на реформу транспорту у східних країнах-сусідах

ЄС передбачив 22 млн євро на реформи транспортної галузі та захист довкілля у східних країнах-сусідах.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

«Європейська комісія ухвалила першу частину цьогорічної Регіональної програми дій для східних країн-сусідів. Вона націлена на захист довкілля та розвиток транспорту східних сусідів ЄС, зокрема України. Бюджет першої частини – 22 млн євро», - йдеться в повідомленні.

За даними Представництва ЄС, в екологічній сфері програма спонукатиме країни-партнери розвивати зелену економіку та екологічне господарство, підтримуючи стабільне та гармонійне з довкіллям виробництво та споживання. Також вона має на меті посилити захист лісів через підтримку виконання законодавства у сфері лісового господарства.

У транспортній галузі Програма зосереджуватиметься на підтримці країн «Східного партнерства» та Центральної Азії в імплементації Регіонального плану дій з безпеки на дорогах; його мета – зробити дорожню інфраструктуру безпечнішою для транспортних засобів та водіїв.

Фінансування Регіональної програми дій на 2012 рік для країн «Східного партнерства» здійснюватиметься через Європейський інструмент сусідства і партнерства. Очікується, що підтримка в рамках Програми надаватиметься кількома траншами.

22 млн євро, надані в першій частині, підуть на: Проект з підтримки виконання законодавства та управління в лісовому господарстві країн Європейської політики сусідства та Росії (FLEG East II) – 9 млн євро; Проект з підвищення екологічності економік «Східного партнерства» (EaP-GREEN) - 10 млн євро; Реалізація регіонального плану дій з дорожньої безпеки в східних сусідах та в Центральній Азії (TRACECA) – 3 млн євро.