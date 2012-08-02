Глобальний вихід Windows 8 відбудеться в жовтні

Корпорація Microsoft оголосила, що запускає операційну систему Windows 8 у виробництво, що є останнім етапом на шляху випуску цієї очікуваної операційної системи в жовтні ц.р.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Майкрософт України».

Як зазначили в компанії, цей крок свідчить про те, що розробка програмного коду завершена, а також враховано відгуки користувачів і розробників, які тестували продукт з моменту виходу перших версій у вересні минулого року.

Виробники отримують можливість підготувати свої продукти до моменту глобального виходу Windows 8 в жовтні. Розробники, ІТ-професіонали та партнери отримають доступ до фінальної версії операційної системи вже цього місяця.

З 15 серпня розробники, які створюють програми для Windows 8, зможуть завантажити фінальну версію Windows 8 через підписку MSDN, і зможуть відвідати Windows Dev Center, щоб отримати доступ до фінальної збірки VisualStudio 2012. З цієї ж дати ІТ-професіонали, які тестують Windows 8 в організаціях, зможуть отримати доступ до фінальної версії Windows 8 через підписку TechNet. 16 серпня клієнти з чинним договором Microsoft Software Assurance для Windows зможуть завантажити версію Windows 8 Enterprise через Volume License Service Center (VLSC), що дозволяє тестувати і починати розгортати Windows 8 Enterprise в компаніях і організаціях. Також з цієї дати партнери Microsoft - члени Microsoft Partner Network зможуть отримати доступ до Windows 8. 20 серпня доступ до Windows 8 отримають Microsoft Action Pack Providers (MAPS) - партнери корпорації, які обслуговують підприємства малого і середнього бізнесу. 1 вересня клієнти, які використовують переваги Volume License, але без договору Software Assurance, зможуть придбати Windows 8 через реселерів Microsoft Volume License.

Windows 8 стане доступною користувачам з 26 жовтня. В цей же час користувачі Windows зможуть оновити операційну систему до Windows 8 за 39.99 дол, а в разі покупки зараз комп'ютера з встановленою Windows 7 користувачі зможуть оновитися до Windows 8 Pro за 14.99 дол. Ті, хто хоче спробувати нову операційну систему зараз, все ще можуть завантажити оглядову версію Windows 8 Release Preview на сайті компанії.

Довідка УНІАН. Заснована в 1975 році корпорація Microsoft є світовим лідером у галузі розробки програмного забезпечення, а також у наданні послуг і рішень. З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території Україні.