Залізниці в липні щодоби навантажували 1,08 млн тонн вантажів

Щодобове навантаження на залізницях України в липні 2012 року склало 1,079 млн тонн - на 1,9% більше, ніж у липні 2011 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), щодобове навантаження, зокрема, зросло на Придніпровській залізниці - на 8,3%, на Південній залізниці (ПЗ) - на 7,9%, на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) - на 10%, на Львівській залізниці (ЛЗ) - на 2,7%.

У липні 2012 року в середньому за добу вивантажувалося понад 16,1 тис. вагонів - на 0,7% більше, ніж роком раніше.

У липні 2012 року один вагон в середньому перебував в обігу 6,19 доби. Обіг навантаженого вагона в липні 2012 року склав 2,94 доби - на 0,3% більше запланового завдання.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що в липні 2012 року середньодобовий пробіг локомотива склав 479 км - на 3,5% більше, ніж роком раніше.

Середньодобова продуктивність локомотива склала 1359 тис. т/км брутто - на 4,5% більше, ніж у липні 2011 року.

Нагадаємо, щодобове навантаження на залізницях України за 6 місяців 2012 року склала 1,014 млн тонн, що становить 99,8% від рівня аналогічного періоду 2011 року.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш необхідного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" - складає 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.