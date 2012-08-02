Кабмін затвердив угоду з РФ щодо Азовського моря і Керченської протоки

Кабінет Міністрів України затвердив Угоду з урядом Російської Федерації про заходи щодо забезпечення безпеки мореплавства в Азовському морі і Керченській протоці, підписану 20 березня 2012 року в Москві.

Відповідну постанову Кабміну № 694 прийнято на засіданні уряду в середу, 1 серпня.

Нагадаємо, Україна і Росія домовилися провести восени 2012 року Третє засідання російсько-української Змішаної комісії з морського судноплавства і обговорити забезпечення безпеки судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці.

Зокрема, сторони планують обговорити питання взаємодії відповідальних служб у забезпеченні безпеки судноплавства в Азовському морі, організацію регулювання руху суден у період льодової навігації. Також планується обговорити можливість спільного використання річкових інформаційних систем України та Росії, і проект Меморандуму про інтеграцію національних систем моніторингу судноплавства і автоматизованих ідентифікаційних систем (АІС) в регіоні Чорного моря, підписання якого планується найближчим часом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Янукович і Путін підписали заяву про делімітацію простору в Азовському та Чорному морях