ПЗ до кінця року підготує ділянку Синельникове-1 - Запоріжжя-1 до швидкісного руху

Придніпровська залізниця планує до кінця 2012 року завершити роботи з підготовки ділянки Синельникове-1 - Запоріжжя-1 до впровадження швидкісного руху.

Як повідомили УНІАН у Придніпровській залізниці, вартість робіт становить 82 млн грн.

На ділянці Синельникове-1 - Запоріжжя-1 планується модернізувати 15,2 км колії, капітально відремонтувати 2 км, середньому та комплексно-оздоровчого ремонту піддати 77 км шляху, замінити на нові 16 комплектів стрілкових переведень.

Роботи на ділянці Синельникове-1 - Запоріжжя-1 розпочалися після запуску в кінці травня 2012 швидкісних електропоїздів Skoda за маршрутом Дніпропетровськ-Донецьк-Харків.

В Придніпровській залізниці також повідомили, що ділянка Синельникове-1 - Запоріжжя-1 може увійти в швидкісний коридор, який буде організовано в напрямку Криму. Разом з тим, на сьогодні терміни реалізації проекту такого коридору не визначено.

Нагадаємо, рух міжрегіональних швидкісних поїздів Skoda на Приднпровській залізниці відкрито 28 травня 2012 року. Загальна вартість робіт на ділянці прискореного руху Лозова - Павлоград-1 - Синельникове-2 - Дніпропетровськ склала майже 133 млн грн.

Щодня у сполученнях Дніпропетровськ - Донецьк, Дніпропетровськ - Харків і назад курсують по 2 швидкісних поїзди, які за 2 місяці перевезли понад 35 тисяч пасажирів.