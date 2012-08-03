Залізниці України зберегли завантаження на рівні 218 млн. тонн вантажів

Залізниці України в січні-липні 2012 року завантажили 218,013 млн. тонн вантажів — на 0,1% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), добове вантаження протягом 7 місяців становило в середньому 1,024 млн. тонн вантажів - на 0,1% більше, ніж за відповідний період минулого року.

За даними «Укрзалізниці», зокрема, Придніпровська залізниця (ПрЗ) збільшила добове вантаження на 1,8%, Південна залізниця (ПЗ) - на 9,7%, Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) - на 11,8%.

Протягом січня-липня 2012 року в середньому за добу вивантажувалося понад 15,946 тис. вагонів — на 1,2% менше, ніж роком раніше.

В середньому один вагон перебував в обігу 6,17 доби, обіг навантаженого вагону становив 3,01 доби.

Простій вагонів під однією вантажною операцією за 7 місяців становив у середньому 35,12 години - на 1,8% більше, ніж у січні-липні 2011 року.

Середньодобовий пробіг локомотива у січні-липні 2012 року становив 481 км - на 2,3% більше, ніж роком раніше.

Середньодобова продуктивність локомотива за 7 місяців 2012 року становила 1379 тис. т/км брутто — на 3,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, добове завантаження на залізницях України в липні 2012 року становило 1,079 млн. тонн - на 1,9% більше, ніж у липні 2011 року.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.