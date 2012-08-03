Гальмівний шлях швидкісного «Українського експресу» становить 1-1,5 км

Гальмівний шлях швидкісного міжрегіонального потяга «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem становить 1-1,5 км, тому залізничники закликають громадян відповідально ставитися до власної безпеки на об'єктах залізничного транспорту.

За словами першого заступника начальника Головного управління безпеки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимира Крота, «Український експрес» зі швидкістю 160 км/год. долає відстань 1 кілометр за 22,5 секунди.

«Якщо пішохід побачить потяг на відстані 500 метрів, у нього є тільки 11 секунд, щоб встигнути перейти рейки. Жоден потяг не зможе різко загальмувати і зупинитися, адже потяги мають великий гальмівний шлях», - сказав він журналістам.

В.Крот зауважив, що «зазвичай людина не в змозі визначити на око, за скільки секунд швидкісний потяг наблизиться до пішохода на залізничній колії або до автомобіля, який намагається виїхати на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора».

В.Крот повідомив, що залізнична інфраструктура підготовлена до гарантування безпеки в умовах швидкісного залізничного руху.

«До швидкісного руху ми підготували шляхи, контактні мережі, тягові підстанції, пристрої автоматичного блокування і електричної централізації, модернізували і підготували платформи, 43 переїзди перевели в категорію з черговим. Фактично всі переїзди, де швидкість понад 120 км/год., ми перевели в категорію з черговим, а ті, де швидкість не досягає 120 км/год., обладнали звуковою сигналізацією. Таким чином, інфраструктура повністю готова, і над цим ми працювали півтора року», - сказав він.

Крім того, В.Крот відзначив, що «важливо тримати безпечну дистанцію і перебуваючи на платформах».

"Ми перенесли острівні пасажирські платформи, розташовані між коліями, на більшу і безпечнішу відстань від руху швидкісного потяга. Обладнали їх нішами безпеки, де люди можуть захиститися від потоку повітря під час проходження потягів, нанесли спеціальну розмітку, щоб пасажири тримали безпечну дистанцію. Проте безвідповідальне ставлення громадян до свого життя залишається частою причиною травматичних і смертельних випадків", - сказав він.

Нагадаємо, з початку впровадження в Україні швидкісного залізничного руху на залізницях було зафіксовано декілька випадків смертельного травматизму внаслідок порушення пішоходами правил поведінки на об'єктах залізничної інфраструктури, зокрема - на коліях і переїздах.