На відновлення аеропорту «Тернопіль» пропонується спрямувати 8,6 млн грн

На відновлення аеропорту «Тернопіль» обласна влада пропонує спрямувати 8,6 млн грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, відповідна сума фігурує в проекті обласної програми виведення з кризового стану, відновлення роботи та розвитку інфраструктури аеропорту «Тернопіль» на 2012- 2013 роки.

Метою програми є стабілізація фінансово-економічної діяльності обласного комунального підприємства «Фірма Тернопільавіаавтотранс», відновлення роботи та розвиток інфраструктури аеропорту «Тернопіль», що дасть можливість в подальшому залучити вітчизняні та міжнародні авіакомпанії для відновлення регулярних авіаперевезень.

Завдяки реалізації програми очікується вивести аеропорт з кризового стану та провести його модернізацію, що є необхідною умовою для залучення авіакомпаній та підвищення ефективності роботи підприємства

Реалізацію згаданої програми пропонується здійснювати шляхом надання фінансової допомоги авіаційному підприємству з обласного бюджету на покриття збитковості, збільшення статутного фонду підприємства, вирішення комплексу питань щодо отримання доходів від неавіаційної діяльності та проведення роботи з відновлення регулярної авіаційної діяльності.

Програма передбачає організацію проведення поточного ремонту та реконструкції аеровокзального комплексу, приміщень служб спеціального транспорту, придбання технічних засобів щодо авіаційної безпеки, аварійно-рятувального обладнання, пожежно-технічного обладнання та засобів пожежегасіння, відновлення світлосигнального обладнання, аеродромної та спеціальної технік, забезпечення функціонування системи водопостачання, опалення та каналізації службово-технічних будівель, охорони аеродрому.

Крім того, планується проведення капітального та поточного ремонту штучних покриттів, злітно-посадкової смуги та їх маркування, відновлення роботи аеродромної та спеціальної техніки, забезпечення роботи пожежної служби безпеки аеродрому, створення інформаційної системи та переобладнання служби зв’язку.

Програму розробили фахівці головного управління розвитку інфраструктури ОДА спільно з КП «Фірма «Тернопільавіаавтотранс».

Довідка УНІАН. Тернопільський аеропорт був введений в дію у травні 1985 року.

У 2004 році аеропорт отримав статус міжнародного.

Останніми роками регулярних рейсів у Тернопільському аеропорту не здійснювалося, за винятком кількох рейсів до Києва. Аеропорт приймає лише чартерні авіарейси.