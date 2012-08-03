«Укртелеком» порушив законодавство, відключивши мережу «Кримтелу» – ІнАУ

Припинення «Укртелекомом» 1 серпня 2012 року в односторонньому порядку взаємоз’єднання з компанією «Кримтел» є порушенням ст. 35 Закону України «Про телекомунікації», згідно з якою споживачі повинні бути попереджені не пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних послуг.

Про це сказано в коментарі Інтернет Асоціації України (ІнАУ), яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Крім того, у згаданих вище діях «Укртелекому» міститься також порушення норм Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій щодо надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, згідно зі ст. 3.28, відповідно до яких «ліцензіат не може в односторонньому порядку розривати взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора», а у разі недосягнення згоди з іншим ліцензіатом має право передати суперечку на вирішення у Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

У ІнАУ також вважають, що ситуація, що склалася, стала можливою не тільки через невиконання домінувальним оператором Ліцензійних умов, але й через наявність суперечностей у законодавстві у сфері взаємодії операторів телекомунікацій. Зокрема, Правила взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування суперечать Ліцензійним вимогам, а обидва документи створюють підстави для порушень ст. 35 Закону України «Про телекомунікації».

ІнАУ звернулася в НКРЗІ з проханням врегулювати суперечку між суб'єктами телекомунікацій, проте наразі комісія вивчає ситуацію, і «Укртелеком» не одержав від регулятора розпоряджень про включення взаємоз’єднання, тож понад 20 тис. абонентів «Кримтелу» залишаються без зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, «Укртелеком» 1 серпня п.р. розірвав договір про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж із «Кримтелом» на підставі визнання останнього у судовому порядку банкротом.

Як наголошується в листі ІнАУ до НКРЗІ, остаточний термін ліквідаційної процедури для «Кримтелу», встановлений судом, - 14 червня 2013 року. За даними ІнАУ, у даний час «Кримтел» не припинив надання телекомунікаційних послуг абонентам і планує їх надавати до моменту завершення ліквідації оператора, при цьому підприємство своєчасно проводить оплату «Укртелекому» за надані послуги на підставі договору про взаємоз’єднання.

Довідка УНІАН. Інтернет Асоціація України (ІнАУ) об'єднує понад 120 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України.

«Укртелеком» – національний оператор фіксованого зв'язку України, що налічує більш ніж 9,4 млн. абонентів, або 77% абонентів фіксованого зв'язку України.

ТОВ "Виробнича компанія "Кримтел" (Сімферополь) надає послуги фіксованого телефонного зв'язку в АР Крим, кількість абонентів – понад 20,5 тисячі.