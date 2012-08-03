Призначено нового начальника Ізмаїльського порту

Ізмаїльський морський торговий порт очолив заступник начальника порту з інвестицій і розвитку Андрій Єрохін замість Юрія Фуратова, якого звільнено з посади начальника ІМТП з 3 серпня 2012 року за згодою сторін. Як сказано у повідомленні порту, А.Єрохін з 2007 року до призначення в Ізмаїльський порт керував ДП «Севморрибпорт» (Севастополь).

З 2001 по 2007 рік А.Єрохін обіймав керівні посади на підприємствах, які спеціалізуються на експортних операціях, логістиці та перевалці вантажів.

Ю.Фуратов очолював ІМТП з 12 липня 2011 року.

Нагадаємо, за інформацією джерела УНІАН, відхід Ю.Фуратова пов'язують із погіршенням виробничих показників роботи Ізмаїльського порту в поточному році.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Фуратов до офіційного представлення 12 липня 2011 року як в.о. начальника Ізмаїльського МТП працював головним інженером Южненського морського торгового порту, а 7 жовтня 2011 наказом глави Мінінфраструктури України був призначений начальником цього держпідприємства.

За даними Міністерства інфраструктури, за п'ять місяців 2012 року Ізмаїльський МТП скоротив переробку вантажів на 46,4% - до 1,372 млн. тонн.