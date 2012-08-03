З 10 серпня Південна залізниця запускає електропоїзд сполученням Харків - Бєлгород

У п'ятницю, 10 серпня, з платформи приміського терміналу Б вокзалу Харків-Пасажирський у перший рейс вирушить електропоїзд підвищеної комфортності № 816/815 Південної залізниці, який забезпечить безпересадочне сполучення між Харковом і Бєлгородом.

Про це повідомляє прес-центр Південної залізниці.

За їхніми даними, потяг відправлятиметься з Харкова о 8.50 (київський час), прибуватиме до Бєлгорода об 11.15 (московський час) щодня, окрім четверга.

Відправлення з Бєлгорода до Харкова – о 14.43 (московський час), прибуття – о 15.10 (київський час).

Нагадаємо, що з 10 серпня з ініціативи російської сторони - ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» (Російська Федерація), яка є партнером Південної залізниці в здійсненні приміських перевезень у міжнародному сполученні, скасовуються приміські потяги на маршруті Харків - Бєлгород. При цьому курсування «бєлгородських» електричок формування ПЗ і ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» буде обмежена прикордонними станціями Козача Лопань і Наумівка, відповідно, без заїзду на територію суміжної держави.