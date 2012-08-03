НКРЗІ затвердила порядок здійснення держнагляду за ринком телекомунікацій

На черговому засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), затверджено Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Згідно з повідомленням, ухвалення цього документа «є черговим кроком у напрямі вдосконалення законодавства» в частині здійснення державного нагляду за виконанням законодавства про телекомунікації.

Нині державний нагляд за ринком телекомунікацій регламентований рішенням НКРЗ України "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій" від 27.10.06 р. № 426, яке зареєстроване у Мін’юсті 17.11.06 р. під № 1207/13081. У даний час норми цього документа не узгоджуються з низкою норм Закону України «Про телекомунікації» внаслідок внесення до останнього змін Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, які здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг», а в деяких положеннях суперечать цим законам.

На початку поточного року в НКРЗІ було розроблено проект Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, який відповідає нормам чинного законодавства. Проект Порядку був прийнятий за основу рішенням комісії № 89 від 23.02.2012 р. і пройшов громадське обговорення.

У затвердженому у п'ятницю, 3 серпня, НКРЗІ Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, зокрема, визначено: порядок організації державного нагляду за ринком телекомунікацій; порядок проведення планових і позапланових перевірок і основні завдання державного нагляду, серед яких контроль за якістю телекомунікаційних послуг, за наявністю передбачених законом ліцензій та інших дозвільних документів, перевірка виконання операторами, провайдерами телекомунікацій ліцензійних умов законодавства, стандартів, інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, запобігання, виявлення і усунення порушень законодавства суб'єктами ринку телекомунікацій під час здійснення ними діяльності. Порядком визначено також права та обов'язки суб'єктів ринку телекомунікацій і комісії під час здійснення державного нагляду.

Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій» буде направлено комісією для узгодження у Державну службу України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва.