Клюєв обіцяє усім регіонам шкільні автобуси до 1 вересня 2013 року

До кінця поточного року сільські райони України отримають близько тисячі нових автобусів в рамках Державної цільової соціальної програми рівного доступу сільських дітей до якісної освіти «Шкільний автобус».

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв під час урочистої церемонії передачі 37 шкільних автобусів представникам Миколаївської області, повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України.

За його словами, питання якості освіти, це питання національної безпеки, тому що від нього багато в чому залежить майбутнє нашої країни. «У 2003 році, коли Віктор Янукович був ще прем'єр-міністром, він це прекрасно розумів, і саме тоді була заснована програма «Шкільний автобус», - нагадав А.Клюєв.

Він повідомив, що за 9 років дії програми - з 2003 по 2011 роки - був поставлений 1091 автобус по всій Україні. Однак, за його словами, в 2008-2009 роках виконання програми було припинено. Секретар РНБО України наголосив, що вже у 2010 році за дорученням Президента України Віктора Януковича дію програми було відновлено.

«Цього року буде поставлено 1000 автобусів, а у наступному році - вже 1370 одиниць», - повідомив він.

«Я думаю, що до наступного навчального року ми повинні відзвітувати перед Президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, що його програма виконана. І я думаю, що до 1 вересня 2013 року вся територія України буде забезпечена шкільними автобусами», - заявив А.Клюєв.

Секретар РНБО також повідомив, що з урахуванням автобусів, переданих сьогодні Миколаївській області, у цьому році діти різних регіонів України вже отримали 600 нових шкільних автобусів.

У свою чергу керівник Миколаївської обласної держадміністрації Микола Круглов підкреслив, що за період з 2003 по 2011 роки в рамках програми «Шкільний автобус» область отримала від держави всього 45 автобусів, а цього року школярі отримають до 1 вересня відразу 37 нових машин.

«Я вважаю, що ця державна програма, яка сьогодні так активно виконується, підвищує не тільки якість забезпечення освіти в сільських районах, а ще й стимулює розвиток усієї економіки України», - зазначив А.Клюєв. Він підкреслив, що програма спрямована на придбання автобусів саме українського виробництва, що означає свідому підтримку вітчизняного виробника, створення нових робочих місць.

Довідка УНІАН. В Україні за межами доступності до школи живе майже третина українських школярів. Так, на початку 2011 навчального року за межею пішохідної доступності проживало понад 282 тис. учнів, а шкільними автобусами змогли скористатися трохи більше 203 тис. учнів.