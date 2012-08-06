«Укрзалізниця» через спеку посилила заходи з безпеки руху

«Укрзалізниця» у зв'язку з підвищенням температури повітря посилила заходи з безпеці руху залізничного транспорту, зокрема посилила постійний контроль за нагріванням рейок, повідомили УНІАН у відомстві.

У спекотні літні дні на деяких ділянках дороги рейки залізничного полотна нагріваються до більш ніж 50°С. За правилами експлуатації залізниці, якщо температура рейок вище 50°С, то швидкість руху поїздів обмежується. Попередження про обмеження швидкості діє в основному з 12-ї до 18-ї години.

В даний час проводиться посилена перевірка стану залізничного полотна. Так, працівники організували щоденні додаткові обходи шляхів, під час яких за допомогою шляховимірювальних і дефектоскопічних приладів перевіряють стан рейкошпальної решітки і зазори в стиках рейок. Вимірювання температури рейок у період найбільш високих температур проводиться щогодини.

Організовано цілодобове чергування аварійних бригад.

Коли температура повітря значно підвищується, метал, з якого виготовлені рейки, розширюється. Це може деформувати шлях і, таким чином, загрожувати безпеці руху. Для забезпечення безпеки руху поїздів при високих температурах повітря в шляховому господарстві «Укрзалізниці» використовуються засоби діагностики: шляховимірювальні вагони (15 шт.), вагони-дефектоскопи (13 шт.), автомотриси дефектоскопні (2 шт.), зйомні рейкові дефектоскопи 1200 шт.), візки вимірювальні з реєстрацією параметрів (53 шт.).

На кожній з 108 дистанцій шляху температура рейок контролюється за допомогою температурних постів (по 3-4 на кожній дистанції). При перевищенні допустимих температурних норм і з урахуванням стану шляху керівник дистанції може ухвалити рішення про обмеження встановленої швидкості руху поїздів.

Крім того, для контролю температури рейок при проведенні шляхових робіт використовуються переносні електронні термометри, оскільки при перевищенні норм температури в рейках заборонено виконувати певні ремонти на шляху.