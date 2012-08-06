Азаров за підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне підвищити відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після відвідин Дарницької автомобільної школи Товариства сприяння обороні України в Києві.

Він відзначив, що держава проводить роботу з покращення якості доріг.

«Але також абсолютно ясно, що якби ввечері їхали містом і стояв би знак: не більш як 30 км. Хто б з вас їхав? Всі сміються, посміхаються. Ніхто не їхав. Чому ж у Німеччині їздять? Стоїть знак не більш як 30 км й їдуть всі водії не більш як 30», - сказав він.

М.Азаров відзначив, що в Німеччині передбачені високі штрафи за перевищення швидкості, і водії не дозволяють собі порушувати правила дорожнього руху.

«Вони написані практично кров'ю, ці правила. Отже, потрібно підвищувати відповідальність за дотримання правил», - наголосив глава уряду.

Також він відзначив необхідність підвищення вимог до підготовки водіїв. За словами М.Азарова, в середу на засіданні Кабінету міністрів буде розглянуто питання про підвищення безпеки дорожнього руху.