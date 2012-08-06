Польська PKP Intercity хоче потроїти продаж квитків через Інтернет

Варшава. PKP Intercity, одна з найбільших в Польщі залізничних компаній, що займається перевезеннями пасажирів, має намір в поточному році збільшити частку квитків, які продаються через Інтернет до 16% з менш ніж 6% в минулому році завдяки зростанню популярності цієї послуги серед своїх клієнтів.

Згідно з повідомленням PKP IC, яке має УНІАН, за перші шість місяців поточного року компанія продала через Інтернет близько 0,5 млн квитків, що рівнозначно показникам за весь минулий рік.

"У 2010 році продаж через Інтернет становив 3,4%, в минулому - 5,7%, а на кінець поточного року, за нашими оцінками, ця частка складе в межах від 11 до 16%", - зазначила прес-служба компанії.

PKP IC повідомила, що найчастіше пасажири купують квиток напередодні свят і вихідних днів, назвавши найпопулярнішими трасами серед інтернет-покупців Краків-Варшава-Краків, Познань-Варшава-Познань і Катовіце-Варшава.

Прес-служба нагадала, що з 15 квітня поточного року пасажири компанії можуть купувати квиток за допомогою будь-якого мобільного пристрою без необхідності його роздруківки.

Як повідомляв УНІАН, у квітні PKP Intercity почала продаж квитків на свої найдорожчі потяги EIC і Express за схемою дешевих авіаліній, що дозволяє їх придбати навіть в 4 рази дешевше базової ціни у випадку завчасної покупки. Компанія також продає квитки на потяги під брендом TLK (Twoje linie kolejowe), які їздять по тих же трасах, але зазвичай довше, зате і коштують вдвічі дешевше.

Довідка УНІАН. Належна польській державі PKP Intercity в минулому році перевезла майже 37 млн ​​пасажирів, що становило 14% всіх перевезених пасажирів на залізниці в 38 млн Польщі.

Найбільшим пасажирським залізничним перевізником в країні є компанія Przewozy Regionalne, що спеціалізується на регіональних перевезеннях. Її послугами в минулому році скористалися майже 110 млн пасажирів.