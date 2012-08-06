Польська PKP Cargo скоротила чистий прибуток на 3%

Варшава. Найбільший у Польщі вантажоперевізник залізничним транспортом, держкомпанія PKP Cargo у першій половині поточного року скоротила чистий прибуток до 99,1 млн злотих зі 102,3 млн (за поточним курсом 1USD = 3,3 PLN) злотих в січні-червні минулого року.

Згідно з повідомленням компанії, її виручка за аналогічний період знизилася на більш ніж 10% - до близько 670 млн доларів при падінні вантажоперевезень на 15% - до 55,6 млн тонн.

«Найбільше впали перевезення сировини та будівельних матеріалів, в тому числі, матеріалів для будівництва доріг і цементу. Значно впали також перевезення вугілля», - повідомила компанія.

Член правління PKP Cargo Марек Залешни, якого цитує прес-служба, зазначив, що компанія зуміла отримати практично такий же чистий прибуток за перше півріччя завдяки скороченню витрат.

«Сподіваємося, що в другому півріччі нам вдасться відпрацювати частину втрат і за підсумками року отримати понад 60 млн доларів чистого прибутку», - зазначив він.

Компанія зауважила, що за перші шість місяців виділила на інвестиції майже 90 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, минулого року PKP Cargo отримала рекордний за всю історію компанії прибуток в розмірі 75 млн доларів, що майже у 4 рази більше, ніж 2010 році, а її доходи збільшилися на близько 10% - до 1,6 млрд доларів.

Довідка УНІАН. PKP Cargo є лідером серед працюючих в Польщі вантажних залізничних перевізників, частка якого на ринку традиційно перевищує 50%. У першій половині поточного року залізничні перевізники скоротили перевезення вантажів в країні на 9% - до 111,6 млн тонн.