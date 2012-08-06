ДЗ завершила розміщення облігацій серії «С» у розмірі 300 млн грн

Державне підприємство «Донецька залізниця» (ДЗ) завершило первинне розміщення трирічних процентних облігацій серії «С» на 300 млн грн за номіналом, повідомив УНІАН представник андеррайтера випуску інвесткомпанії «Спарта капітал".

При цьому він не назвав покупців позики, що розміщувався з кінця січня 2012 року.

В межах цього облігаційного випуску ДЗ випустила 300 тис. облігацій номіналом 1 000 грн.

ДЗ розраховує, що розміщення цих облігацій буде стимулювати модернізацію та конкурентоспроможність виробничих фондів, систему швидкісного просування транзитних перевезень, а також дозволить частково погасити існуючу заборгованість.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця в першому півріччі 2012 року збільшила чистий прибуток у три рази в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 45,6 млн грн. При цьому, компанія скоротила перевезення вантажів за цей період на 4,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 70,7 млн ​​тонн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).